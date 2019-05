Inca doua favorite au fost eliminate in runda inaugurala de la Roland Garros

Ziare.

com

Numarul favoritelor eliminate deja a ajuns la 5, dupa ce Julia Goerges si Aliaksandra Sasnovich au parasit competitia luni.Favorita numarul 18, Julia Goerges, a pierdut disputa cu Kaia Kanepi (locul 88 WTA) in doua seturi, scor 5-7, 1-6.De partea cealalta, favorita numarul 32, bielorusa Aliaksandra Sasnovich, a fost invinsa de Polona Hercog (locul 71 WTA), in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-8.Anglique Kerber, Caroline Wozniacki si accidentata Petra Kvitova sunt celelalte favorite eliminate deja de la Openul Frantei.26 mai - 9 iunie e perioada in care se disputa Roland Garros 2019.I.G.