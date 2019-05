Incepe Roland Garros 2019: Iata ce post TV va transmite meciurile in tara noastra

Ziare.

com

In tara noastra, partidele vor fi televizate de EuroSport. De asemenea, meciurile sportivilor romani vor fi in format LIVE Text si pe Ziare.com.Astazi incep la Paris meciurile din calificari, acestea fiind transmise, totodata, de EuroSport.Romania are deja patru jucatoare pe tabloul principal al probei de simplu: Simona Halep Sorana Cirstea si Irina Begu De asemenea, la baieti suntem reprezentati de Marius Copil in proba de simplu.Meciurile de pe tabloul principal de la Roland Garros vor incepe duminica.C.S.