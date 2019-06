Johanna Konta a eliminat un cap de serie la Roland Garros si a ajuns in sferturi

Ziare.

Konta a trecut duminica in optimi de Donna Vekici din Croatia, 24 WTA , favorita 23 la Paris, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 25 de minute de joc.Britanica este pe 26 WTA, fiind capul de serie cu acelasi numar aici la French Open.In sferturile de finala, Konta va da piept cu invingatoarea marelui duel al zilei de duminica, Sloane Stephens - Garbine Muguruza , meci care va incepe in jurul orei 17.30.Konta, fost numar 4 mondial WTA in 2017, a trecut aici la Roland Garros de Lottner, Davis si Kuzmova.Recent, Konta a facut si finala turneului Masters de la Roma, turneu pe zgura, cea mai buna performanta a sa pe aceasta suprafata lenta.Tot in sferturi s-a calificat duminica si tanara de 19 ani Marketa Vondrousova, care a trecut de letona Anastasija Sevastova, favorita 12 la Paris: Simona Halep va evolua in optimi luni, in partida cu o tanara de 18 ani din Polonia, Iga Swiatek, meci LIVE pe Ziare.com, la o ora ce va fi in curand anuntata de organizatori.