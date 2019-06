Johanna Konta, eliminata vineri in semifinale la Roland Garros, ii critica dur pe organizatori

Ziare.

La cateva ore dupa ce seful WTA, Steve Simon, a catalogat decizia organizatorilor drept "nepotrivita si nedreapta", Johanna Konta a lansat si ea un atac la adresa acestora."Ceea ce e obositor si nefericit in aceasta situatie, mai mult ca orice altceva, e ca femeile sunt puse in astfel de situatieii si trebuie sa-si justifice programul, implicarea intr-un eveniment, salariul sau oportunitatile", a tunat Konta la conferinta de presa de dupa meci."Daca ne gandim la asta vom realiza ca situatie e si mai trista decat ceea in care ne-am regasim astazi. Decizia de a ne pune sa jucam aici vorbeste pentru ea", a adaugat aceasta.Ambele semifinalele feminine ar fi trebuit sa se dispute pe arena centrala Philippe Chatrier, insa au fost mutate din cauza ploii de miercuri.Ashleigh Barty si Amanda Anisimova au jucat pe arena Suzanne Lenglen, care poate gazdui 10.000 de fani, in timp ce Johanna Konta si Marketa Vondrousova au fost "aruncate" arena Simonne-Mathieu, care are doar 5.000 de locuri.Desi intrarea a fost libera pentru cei care si-au procurat bilete pentru a intra in complex, la meciul dintre Konta si Vondrousova au fost multe scaune goale, atmosfera fiind una deplorabila, nedemna pentru o semifinala de Grand Slam, dupa cum noteaza BBC.Vezi si:7-5 7-6 (7-2) a fost scorul semifinalei dintre Marketa Vondrousova si Johanna Konta.In finala, tanara jucatoare din Cehia se va duela sambata cu Ashleigh Barty.I.G.