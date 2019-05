Kaia Kanepi face o noua victima la Roland Garros

Ziare.

Tenismena care anul trecut a eliminat-o in primul tur la US Open pe Simona Halep a trecut in turul doi de chinezoaica Shuai Zhang, aflata pe locul 50 in ierarhia WTA.6-7 (4), 6-0, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre jucatoarea din Estonia, care parca devine o alta tenismena la turneele de Grand Slam, si Shuai Zhang.In primul tur, sportiva in varsta de 33 de ani a eliminat-o pe favorita numarul 18, nemtoaica Julia Goerges.Mai departe, in turul trei, Kaia Kanepi va da piept cu rusoaica Veronika Kudermetova.Kaia Kanepi are doar 4 turnee WTA castigate in cariera, insa a ajuns de nu mai putin de 6 ori in sferturi la turneele de Grand Slam, ultima oara la US Open in 2017!La Grand Slam-ul din capitala Frantei, Kaia Kanepi a ajuns in sferturi in 2008 si 2012.I.G.