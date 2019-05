Karolina Pliskova incepe in forta turneul de la Roland Garros

Ziare.

com

In primul meci, Pliskova a trecut clar de Madison Brengle din SUA, locul 97 WTA, scor 6-2, 6-3, dupa doar 62 de minute de meci.O partida controlata fara probleme de la un capat la altul de cehoaica, sportiva care se anunta o pretendenta serioasa la titlul de la French Open, acolo unde Simona Halep e campioana en-titre.In turul secund, Pliskova va da piept peste o alta Karolina, Kucova, din Slovacia, care a trecut in turul I de o fosta campioana de la Paris, Svetlana Kuznetsova , in 2009:Pliskova este o sportiva intr-o forma deosebita pe zgura, acolo unde a castigat Mastersul de le Roma, desfasurat la Foro Italico, castigand finala de acum o saptamana cu Johanna Konta.Ea, alaturi de Simona Halep, Osaka, Kvitova, Bertens, sau Sloane Stephens, sunt considerate marile favorite sa triumfe la Roland Garros, in aceasta editie.Citeste si: