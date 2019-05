Kiki Bertens a izbucnit in lacrimi dupa retragerea de la Roland Garros: Explicatiile olandezei

Ziare.

Sportiva olandeza s-a retras in timpul meciului cu Viktoria Kuzmova, cand era condusa cu 3-1, si a pus aceasta decizie pe seama unor probleme la stomac."Ieri m-am simtit bine. N-am avut deloc probleme, m-am antrenat, m-am odihnit si eram pregatita. Astazi m-am trezit insa la 3 dimineata si m-am simtit foarte rau. Am avut probleme la stomac toata noaptea. Inaintea meciului m-am simtit ceva mai bine, dar de la incalzire durerile au reaparut.Nu am mai avut niciun pic de energie. Poate ca era mai bine sa nu intru deloc pe teren astazi", a spus Kiki Bertens la conferinta de presa, cu ochii in lacrimi.Inainte sa se retraga, Bertens le-a spus doctorilor ca simte o stare de ameteala si ca nu are energie.La casele de pariuri , jucatoarea olandeza era considerata a doua favorita la castigarea trofeului, dupa Simona Halep Dupa aceasta retragere, Bertens nu isi poate depasi cea mai buna performanta de la Roland Garros - semifinala disputata in 2016.C.S.