Kiki Mladenovici castiga titlul de la Roland Garros si urca de luni pe primul loc in clasamentul WTA la dublu

Favoritele 2 Babos si Mladenovici au castigat relativ usor finala de dublu jucata pe arena Philippe Chatrier, contra chinezoaicelor Duan/Zheng, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si zece minute de joc.Inainte chiar de inceperea finalei, Kristina Mladenovici stia ca incepand de luni va fi in premiera lidera mondiala la dublu, frantuzoaica fiind al 42-lea lider mondial la dublu de la infiintarea acestui clasament, din 1975.Kiki o detroneaza dupa 33 de saptamani pe cehoaica Katerina Siniakova si devine a doua sportiva din Franta lidera mondiala la dublu dupa Julie Halard-Decugis (14 saptamani bifate in 2000).Pentru Babos si Mladenovici este al doilea trofeu de Mare Slem, dupa Australian Open in 2018. Cele doua au mai jucat finala la US Open in acelasi an si apoi tot la Melbourne in anul curent.Mladenovici obtine pentru a cincea oara un trofeu de Grand Slam, Kiki avand si un alt Roland Garros in palmares, in 2016, alaturi de Caroline Garcia, dar si doua titluri la dublu mixt, la Wimbledon in 2013 si AO 2014.Tenismena din Franta este prietena lui Dominic Thiem, 4 ATP , cel care va juca duminica finala masculina la Paris, in compania lui Rafa Nadal, meci LIVE pe Ziare.com incepand cu ora 16.