Marile perdante de la Roland Garros: Cine sunt tenismenele de top care au dezamagit crunt

Surprizele s-au tinut lant la Openul Frantei, ceea ce demonstreaza ca circuitul feminin este mai imprevizibil ca oricand.Din pacate, printre jucatoarele ce au dezamagit s-a aflat si Simona Halep . Sportiva noastra a ajuns pana in sferturile de finala, dar a fost eliminata de o jucatoare in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova. Drept urmare, Simona a coborat cinci locuri in clasamentul WTA si se afla pe locul 8.O alta dezamagire de la Roland Garros este nemtoaica Angelique Kerber , care a parasit turneul inca din primul tur desi venea cu asteptari foarte mari.Tot la capitolul dezamagiri o putem trece si pe Naomi Osaka . Nipona, campioana la ultimele doua turnee de Grand Slam, a fost invinsa in turul 3 de Katerina Siniakova, iar prezenta pe primul loc este in pericol, avand un avans de doar 136 de puncte fata de Ash Barty.Dezamagitoare a fost si evolutia Serenei Williams, care a fost invinsa in turul 3 de Sofia Kenin. Americanca este departe de forma din trecut si are doar 5 victorii in ultimele 4 luni. Ea a iesit din nou din top 10 WTA si se afla pe locul 11.Si finalista de anul trecut, Sloane Stephens, a avut o evolutie sub asteptari, fiind eliminata de Johanna Konta in sferturile de finala. Stephens a coborat doua locuri in clasament, ajungand pe 9.O evolutie modesta a avut si Mihaela Buzarnescu , eliminata in primul tur de la Roland Garros. Sportiva noastra nu se regaseste si a coborat sapte locuri in ierarhia mondiala, ajungand pe 40.C.S.