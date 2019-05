Mats Wilander dezvaluie cine e noua sa favorita, dupa ce a vazut primele meciuri de la Roland Garros

Ziare.

Legendarul sportiv a ales-o pe japoneza Naomi Osaka , in pofida faptului ca aceasta a avut emotii in primul tur de la Paris."Cred ca Naomi Osaka are sanse uriase sa castige Roland Garros. Nu vad niciun motiv pentru care sa nu se simta bine pe zgura. Am vazut-o la Madrid, am vazut-o si in primul meci de la Paris si s-a descurcat bine, chiar daca a avut emotii in primul set.Daca va trece si de turul doi, pentru mine ea e marea favorita deoarece le va transmite un mesaj clar rivalelor", a afirmat Wilander la EuroSport.In turul doi de la Roland Garros, Osaka o va intalni pe bielorusa Vika Azarenka, fosta lidera mondiala.La casele de pariuri , Naomi Osaka este considerata insa abia a treia favorita la castigarea Roland Garros, avand cota 10.Principala favorita este vazuta Simona Halep (cota 4), urmata de Kiki Bertens (cota 8).C.S.