Modificari importante la Roland Garros

Astfel, incepand de anul viitor, arena centrala a Grand Slam-ului francez, numita Philippe-Chatrier (15.225 de locuri), va beneficia de acoperis retractabil.Apoi, din 2023, si cea de-a doua arena a turneului, Suzanne-Lenglen (10.058 locuri) ar urma sa primeasca un acoperis retractabil in caz de ploaie, anunta editia tiparita a publicatiei L'Equipe.In felul acesta, organizatorii vor scapa problemele cauzate de vreme.In 2019, arena centrala Philippe-Chatrier a fost renovata, fiind totodata inaugurat un nou teren, denumit Simonne-Mathieu (5.000 de locuri).42,6 milioane de euro au fost premiile totale pentru editia din acest an a Roland Garros.La masculin s-a impus Rafael Nadal, in timp ce la feminin a triumfat Ashleigh Barty.I.G.