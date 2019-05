O jucatoare din top 5 WTA Race, eliminata de la Roland Garros

Ziare.

Elvetianca Belinda Bencici a parasit turneul dupa ce a fost invinsa de Donna Vekici (24 WTA ) in doua seturi, scor 6-4, 6-1.Aflata pe locul 5 in topul celor mai in forma jucatoare din 2019, Bencici a avut o evolutie modesta si a parasit turneul la capatul unui meci ce a durat o ora si noua minute.Bencici a avut mari probleme la serviciu, dar in acelasi timp a comis si multe greseli nefortate (26), in comparatie cu Vekici.In aceasta partida, Bencici si-a facut serviciul doar de trei ori, avand un procentaj modest, de 33%.Pentru Donna Vekici urmeaza in optimile de finala un duel cu invingatoarea dintre Johanna Konta si Viktoria Kuzmova.C.S.