O tenismena de top ia o decizie radicala dupa eliminarea neasteptata de la Roland Garros

Tenismena din Germania a hotarat sa-l demita pe antrenorul Michael Geserer, alaturi de care a lucrat in ultimii trei ani si jumatate."E timpul sa urmez o noua cale si sa fac pasi inainte", a spus Goerges intr-un comunicat de presa.Noul antrenor al nemtoaicei va fi Sebastian Sachs.Julia Goerges a avut un sezon pe zgura lamentabil, fiind eliminata in primul tur la Charleston, Stuttgart, Madrid si Roland Garros, iar la Roma in turul doi, de Mihaela Buzarnescu Pe fondul rezultatelor negative, Goerges a iesit din top 10 WTA si risca sa paraseaca si top 20 WTA dupa Roland Garros.C.S.