Organizatorii de la Roland Garros au amendat drastic o jucatoare suspectata ca a vrut sa triseze

Aceasta va trebui sa plateasca 46 de mii de euro pe motiv ca a jucat prea slab in primul tur de la Roland Garros, in meciul cu Maria Sakkari.Tatishvili nu mai jucase niciun meci din octombrie 2017 din cauza unei accidentari, dar s-a inscris la Roland Garros pe baza clasamentului protejat.Americanca a pierdut insa cu 6-0, 6-1 in doar 55 de minute, iar organizatorii au suspectat-o ca a vrut sa triseze si s-a inscris desi era accidentata doar pentru a incasa premiul aferent prezentei pe tabloul principal.In aceste conditii, ea a primit o amenda egala cu premiul incasat pentru participarea la Roland Garros.S-a luat aceasta decizie dupa un raport facut de arbitrul de scaun, care a considerat ca Tatishvili nu a fost apta de joc.C.S.