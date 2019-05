Organizatorii de la Roland Garros au anuntat lista completa a favoritelor din acest an

Ziare.

Principala favorita a fost desemnata japoneza Naomi Osaka , cea care ocupa locul 1 in clasamentul WTA Favorita numarul 2 este Karolina Pliskova , in timp ce Simona Halep este favorita numarul 3.Romania mai are inca o jucatoare cu statut de cap de serie - Mihaela Buzarnescu , desemnata favorita numarul 30.Naomi Osaka - favorita 1Karolina Pliskova - favorita 2Simona Halep - favorita 3Kiki Bertens - favorita 4 Angelique Kerber - favorita 5Petra Kvitova - favorita 6Sloane Stephens - favorita 7Asheligh Barty - favorita 8Elina Svitolina - favorita 9 Serena Williams - favorita 10Aryna Sabalenka - favorita 11Anastasija Sevastova - favorita 12 Caroline Wozniacki - favorita 13Madison Keys - favorita 14Belinda Bencici - favorita 15Qiang Wang - favorita 16Anett Kontaveit - favorita 17Julia Goerges - favorita 18 Garbine Muguruza - favorita 19Elise Mertens - favorita 20Daria Kasatkina - favorita 21 Bianca Andreescu - favorita 22Donna Vekici - favorita 23Caroline Garcia - favorita 24Su-Wei Hsieh - favorita 25Johanna Konta - favorita 26Lesia Tsurenko - favorita 27Carla Suarez Navarro - favorita 28Maria Sakkari - favorita 29Mihaela Buzarnescu - favorita 30Petra Martici - favorita 31Aliaksandra Sasnovich - favorita 32Meciurile de pe tabloul principal de la Roland Garros vor incepe duminica, iar cele mai importante evenimente vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.