Organizatorii de la Roland Garros, criticati dur: Niste ingamfati

Jucatorul Vasek Pospisil, membru in Consiliul Jucatorilor ATP , spune ca organizatorii francezi au luat aceasta decizie fara sa se consulte cu nimeni si dau intreg calendarul peste cap, in conditiile in care la acele date erau programate deja alte turnee."Este o nebunie ce se intampla! Situatia este atat de ambigua acum, iar comportamentul organizatorilor de la Roland Garros nu are nimic in comun cu cooperarea pe care incercam sa o avem in circuit!Avem un calendar! Suntem in mijlocul unor negocieri si incercam sa micsoram pierderile. Organizatorii de la Roland Garros nu s-au consultat cu nimeni. Este un comportament atat de egoist! S-au purtat ca niste ingamfati!", a spus Pospisil pentru New York Times Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Din tenisul feminin s-au mai anulat turneele de la Indian Wells, Miami, Charleston, Stuttgart, Praga si Istanbul.C.S.