Organizatorii de la Roland Garros, despre decizia care a infuriat lumea tenisului: Stiam ca toata lumea o sa ne urasca

Acesta a declarat ca stia ca toata lumea va fi enervata de aceasta situatie, dar spune ca soarta turneului a fost mult mai importanta."Stiam ca toata lumea o sa ne urasca pentru aceasta decizie, dar siguranta tenisului din Franta este mai importanta decat orice. Nu a fost o decizie pe care am luat-o peste noapte.Era clar ca e imposibil sa mai organizam turneul la data programata si am facut tot ce se putea pentru tenisul din Franta. Cei de la Wimbledon sau US Open ar fi procedat la fel!", a spus Lionel Maltese pentru L'Equipe Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.C.S.