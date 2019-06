Organizatorii de la Roland Garros reactioneaza dupa criticile vehemente primite din partea WTA

Ziare.

Asociatia de Tenis Feminin s-a aratat iritata de faptul ca cele doua semifinale feminine au fost programate de la aceeasi ora si pe terenuri secundare.In replica, directorul turneului de la Roland Garros, Guy Forget, a sustinut ca aceasta decizie a fost luata doar pentru ca altfel exista posibilitatea ca finalele sa fie amanate."Prioritatea noastra a fost de a le oferi sportivilor conditii egale de recuperare, iar apoi sa avem finalele programate sambata si duminica. Decizia a fost dificila, multi au comentat-o, dar nu au luat in calcul toate detaliile. Inteleg frustrarea membrilor WTA , care au impresia ca am scazut valoarea acestor semifinale. Credem insa ca arenele pe care s-au disputat meciurile nu au reprezentat o retrogradare.Cu siguranta ca daca vremea ar fi fost mai buna nu am fi procedat asa, dar, tinand cont ca era o situatie de urgenta, cu vremea care era instabila, am considerat ca este ea mai buna decizie si cea mai buna solutie. Problema asta nu va mai aparea insa din 2020", a spus Forget intr-o conferinta de presa.Reactia lui Forget vine dupa o serie de critici dure lansate, saptamana trecuta, de presedintele WTA, Steve Simon."Nu avem nicio indoiala ca realizarea programului este o provocare din cauza conditiilor meteo, iar WTA intelege problemele organizatorice aparute la Roland Garros.Suntem, totusi, extrem de dezamagiti de faptul ca ambele semifinale feminine au fost programate pe terenuri secundare. Decizia aceasta este nedrepata si nepotrivita. Cele patru fete calificate au jucat atat de bine si au ajuns atat de departe in competitie, asa ca si-au castigat dreptul de a evolua pe cea mai mare scena de la Paris", spunea Simon.C.S.