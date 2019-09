Organizatorii de la Roland Garros rezolva cea mai mare problema a turneului

Ziare.

Incepand cu editia din 2020, arena centrala de la Roland Garros va beneficia de un acoperis retractabil.Lucrarile au inceput deja si sunt aproape de final, conform unui anunt facut de organizatori.Roland Garros era singurul turneu de Grand Slam care nu beneficia de vreo arena cu acoperis, astfel ca in momentul in care ploua jocul se intrerupea complet.Organizatorii de la Roland Garros au in plan ca in urmatorii zece ani sa aiba trei arene cu acoperis.C.S.