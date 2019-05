Petra Kvitova s-a retras de la Roland Garros 2019: "Am niste vesti proaste sa va dau!"

Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh - Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) May 27, 2019

A 6-a favorita a Grand Slam-ului de la Paris a anuntat, luni, e fortata sa abandoneze din cauza unei rupturi musculare la antebratul stang."Din pacate am niste vesti proaste sa va dau! Sunt atat de dezamagita sa anunt retragerea mea de la Roland Garros. Am simtit niste durerri in antebratul stang de cateva saptamani, iar aseara am efectuat un RMN, care a confirmat ca am o ruptura de gradul doi, care s-ar putea inrautati daca joc astazi", a anuntat Petra."Acum doi ani, mi-am facut revenirea aici, asa ca sunt extrem de suparata ca nu pot juca in acest an. A fost o decizie dureroasa de luat... Abia astept sa ma intorc in 2020", a continuat aceasta.Locul Petrei Kvitova va fi luat de slovena in varsta de 18 ani, Kaja Juvan, in calitate de lucky loser.Jocul dintre Sorana Cirstea si Kaja Juvan (locul 131 WTA), aflata la prima prezenta pe tabloul principal al unui Grand Slam, va avea loc astazi, in jurul orei 13:30, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.