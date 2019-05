Prima infrangere romaneasca la Roland Garros 2019: O jucatoare din lotul olimpic a fost eliminata

Ziare.

Bara (24 ani, 168 WTA ) a cedat dupa doua ore si 16 minute in fata unei adversare de 22 de ani, care se afla pe locul 152 in ierarhia mondiala.Kalinina a reusit nu mai putin de 46 de lovituri direct castigatoare, fata de doar 19 ale romancei, ucraineanca avand si 60 de erori nefortate, in timp ce Bara a comis 28. Kalinina a facut 10 duble greseli in acest meci, iar Bara 6.Irina Bara va primi pentru evolutia sa 7.000 de euro si 2 puncte WTA.Miercuri va juca in primul tur preliminar si Ana Bogdan (26 ani, 126 WTA), contra jucatoarei paraguayene Veronica Cepede Royg (27 ani, 160 WTA) .