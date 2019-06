Prima reactie a Marketei Vondrousova dupa infrangerea categorica suferita in finala Roland Garros 2019

Ziare.

Sportiva din Cehia, aflata la prima prezenta in fazele superioare ale unui turneu de Grand Slam, considera ca a primit o lectie de la adversara sa!Insa Vondrousova are numai motive de bucurie dupa aceste doua saptamani la Paris, fiind convinsa ca viata ei se va schimba radical."Felicitari, Ash, tie si echipei tale. Mi-ai dat o lectie astazi, iti multumesc (rade - n.red.) . Esti o persoana incredibila si meriti aceasta victorie. Sper ca am reusit sa va arat spiritul meu de luptatoare si 'scurtele' mele", a declarat Marketa."A fost prea buna astazi. Cred ca a facut un meci grozav si n-am avut prea multe sanse. Chiar daca n-am castigat astazi, mi-a placut fiecare moment de la acest turneu. Vreau sa le multumesc tuturor celor care se ocupa de acest turneu. Multumesc si echipei mele, e uimitor ca am ajuns aici si va sunt recunoscatoare. Nu pot sa cred ca e adevarat, viata mea nu va mai fi la fel dupa acest turneu", a continuat aceasta.Dupa parcursul senzational de la Roland Garros, tenismena in varsta de 19 ani va urca 22 de locuri in clasamentul WTA, urmand a se afla incepand de luni pe pozitia a 16-a.1,2 milioane de euro va primi cehoaica pentru prezenta in finala de la Roland Garros.I.G.