Primul tenismen care anunta ca va boicota turneul de la Roland Garros

"Nu sunt de acord sa joc la Roland Garros la doar o saptamana dupa US Open. Este prea putin timp sa ne revenim. Cum vor face Rafa Nadal si Novak Djokovici , care ajung mereu in finala?Cum vor intra pe teren patru saptamani la rand? Si sunt meciuri de cinci seturi! E periculos pentru sanatate", a spus Fognini, conform GoTennis Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Astfel, Roland Garros e programat la doar o saptamana distanta dupa US Open.C.S.