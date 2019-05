Rezultatele inregistrate in prima zi la Roland Garros: Iata cum s-au descurcat favoritele

Ziare.

Surpriza zilei a fost produsa de tenismena in varsta de 18 ani, rusoaica Anastasia Potapova, care a eliminat-o in doua seturi pe favorita numarul 5, nemtoaica Angelique Kerber A fost singura favorita eliminata in prima zi a Grand Slam-ului din capitala Frantei.Karolina Pliskova, Sloane Stephens si Elina Svitolina au reusit sa obtina victorii fara emotii.- Misaki Doi 6-3, 7-6 (4)- Alison van Uytvanck 6-1, 5-7, 6-2- Taylor Townsend 5-7, 6-2, 6-2Magdalena Rybarikova -3-6, 4-6- Bernarda Pera 6-2, 7-6 (5)- Venus Williams 6-3, 6-3- Jessika Ponchet 6-1, 6-4- Sofya Zhuk 6-3, 6-3Angelique Kerber (fav.5) -4-6, 2-6Yafan Wang -4-6, 3-6- Ons Jabeur 6-1, 6-2Fiona Ferro -3-6, 6-7 (3)Svetlana Kuznetsova -4-6, 2-6Madison Brengle -2-6, 3-6Roland Garros continua luni cu meciuri din primul tur, urmand ca in competitiei sa intre si trei tenismeni romani:Sorana Cirstea vs Petra Kvitova, in jurul orei 13:30Marius Copil vs Benoit Paire, in jurul orei 15:30Mihaela Buzarnescu vs Ekaterina Alexandrova, in jurul orei 17:30Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.I.G.