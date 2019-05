Roland Garros 2019: Marketa Vondrousova elimina o favorita

Ziare.

com

Jucatoarea care a invins-o de doua ori in acest an pe Simona Halep a trecut in turul trei de favorita numarul 28, iberica Carla Suarez Navarro.6-4, 6-4 a fost scorul intalnirii care a durat o ora si 30 de minute.In optimile de finala, cehoaica in varsta de doar 19 ani o va infrunta pe castigatoarea intalnirii dintre Elise Mertens si Anastasija Sevastova.Pentru Marketa Vondrousova, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA, e cea mai buna evolutie din cariera la un turneu de Grand Slam.Jucatoarea nascuta la Sokolov se poate lauda ca a invins-o de doua ori in acest an pe Simona Halep, la Indian Wells, respectiv Roma.Un singur turneu WTA a castigat Vondrousova in cariera, la Biel (Elvetia), in 2017, iar anul acesta a disputat alte doua finale, la Budapesta si Istanbul, ambele insa pierdute.I.G.