Roland Garros 2020, amanat din nou: Iata motivul si care sunt noile date

Prevazut initial intre 18 mai si 7 iunie, turneul parizian a fost amanat intr-o prima faza pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie de catre responsabilii Federatiei franceze de tenis (FFT), din cauza pandemiei de coronavirus, atragand numeroase critici din lumea tenisului, care i-a acuzat pe francezi ca au luat unilateral aceasta decizie.De aceasta data, hotararea de amanare cu o saptamana suplimentara s-a luat de comun acord cu ATP si WTA, afirma cotidianul, pentru a se permite includerea a doua turnee intre US Open (31 august - 13 septembrie) si Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie), in calendarul care este pe punctul de a fi stabilit de responsabilii celor doua circuite.Este vorba de doua turnee pe zgura, de categoria Masters 1.000, care urmeaza sa fie incluse intre cele doua competitii de Grand Slam, asa cum isi doreste Andrea Gaudenzi, presedintele Asociatiei Tenismenilor Profesionisti (ATP).Aceasta saptamana suplimentara va permite, totodata, disputarea calificarilor pentru Roland Garros, care nu fusesera prevazute initial de organizatori, o decizie care a atras critici din partea unor jucatori francezi care doreau sa participe.Aceste noi date depind insa, in primul rand, de evolutia pandemiei de coronavirus, in conditiile in care tot mai multi actori ai acestui sport se tem ca tenisul s-ar putea confrunta cu un sezon alb sau cu o amanare a startului competitiilor pana in septembrie.