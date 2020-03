Roland Garros a fost amanat din cauza coronavirusului

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA - Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Ziare.

com

Grand Slam-ul francez a fost amanat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Organizatorii au luat aceasta masura fortata din cauza ca "era imposibil sa pregatim si organizam turneul pentru datele programate initial"."E o decizie dificila, insa curajoasa! Am actionat responsabil, pentru ca sanatatea primeaza", a explicat presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli.Initial, Roland Garros 2020 trebuia sa aiba loc in perioada 25 mai - 7 iunie.Datele la care sunt programate cele trei turnee de Grand Slam ramase de disputat in acest an:29 iunie - 12 iulie: Wimbledon;31 august - 13 septembrie: US Open;20 septembrie - 4 octombrie: Roland Garros.I.G.