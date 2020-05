Roland Garros ar putea fi din nou amanat

Ziare.

"Noi am luat la mijlocul lunii martie decizia de a amana turneul de la Roland Garros pentru perioada 20 septembrie-4 octombrie. De atunci, am avut discutii cu forurile internationale (ITF, WTA, ATP) privind optimizarea calendarului pentru a doua parte a sezonului, care urmeaza sa finalizat de partile interesate in curand", a declarat purtatorul de cuvant al Federatiei franceze de tenis (FFT).Ziarul francez Le Parisien si site-ul tennis.com au dezvaluit recent ca Grand Slam-ul pe zgura va incepe cu o saptamana mai tarziu, pe 27 septembrie.Decizia FFT de amanare a turneului pe zgura de la Roland Garros, programat initial intre 27 mai si 7 iunie, din cauza pandemiei de coronavirus, a fost criticata pentru ca noile date se suprapun cu turneele de hard.Amanarea cu o saptamana a turneului de la Roland Garros ar fi o decizie de bun simt, pentru ca ar lasa o pauza de doua saptamani intre sfarsitul turneului US Open si startul turneului parizian.