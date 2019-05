Simona Halep i-a transmis un mesaj jucatoarei care s-a retras dupa infrangerea suferita la Roland Garros

Ziare.

Sportiva noastra s-a aratat intristata de aceasta veste si i-a urat Safarovei tot binele din lume."Hei, Lucie! Sunt trista ca te retragi, insa ma bucur ca te-am intalnit in circuit! Iti doresc tot binele din lume! Sa fii fericita!", i-a transmis Simona, prin intermediul WTA Ajunsa la varsta de 32 de ani, Safarova a fost o buna jucatoare atat de simplu cat si la dublu.Ea are o finala la simplu la Roland Garros in 2015, pierduta in fata Serenei Williams, si doua titluri la dublu la Paris, in 2015 si 2017. In total, ea are cinci turnee de Grand Slam castigate la dublu.Cel mai sus in clasamentul WTA la simplu, Safarova a urcat pe locul 5, in timp ce la dublu a ocupat primul loc.C.S.