Sloane Stephens castiga cel mai asteptat meci al zilei de pe tabloul feminin de la Roland Garros, cu o fosta campioana

Ziare.

com

Stephens a avut parte de un meci dificil cu Garbine Muguruza , tenismena iberica de pe 19 WTA , fosta campioana aici pe zgura pariziana in 2016.A fost un meci complicat pentru ambele sportive, cu multe breakuri de o parte si de alta, terminat cu scorul de 6-4, 6-3, dupa o ora si 42 de minute de joc.Muguruza a dat impresia ca incepe mai bine jocul, ca se afla in control, a avut si 3-1 pe tabela, plus serviciul, dar de acolo, firul s-a rupt si setul a intrat in contul americancei.In mansa secunda, totul a mers cap la cap pana la 3-3, iar de acolo Sloane si-a ridicat nivelul si merge asadar in sferturi de finala aici la French Open.Acolo unde va da piept cu Johanna Konta, 26 WTA, care azi a realizat o surpriza, eliminand-o pe Donna Vekici din Croatia: Simona Halep va intra maine in optimi cu Iga Swiatek, 104 WTA, meci care incepe dupa 18.30 si va fi LIVE pe Ziare.com.