Solutia gasita de organizatorii Roland Garros pentru gazduirea turneului

"Nu excludem nicio optiune in momentul de fata. Organizarea turneului cu portile inchise ar permite o parte din reteta economica, ma refer drepturile de televizare si parteneriatul. Nu este de neglijat", a afirmat Guidicelli pentru editia tiparita a cotidianului L'Equipe.Pana in acest moment, organizatorii turneului de la Roland Garros au anuntat deja ca vor rambursa biletele cumparate pentru editia din acest an."Situatia din acest moment genereaza multe incertitudini pentru toate evenimentele cu public din intreaga lume. In asteptarea conturarii organizarii turneului, am hotarat sa rambursam banii pentru toate biletele", au transmis organizatorii intr-un comunicat.Turneul era programat initial in perioada 24 mai - 7 iunie, dar startul a fost amanat pentru 20 septembrie, dar exista posibilitatea sa fie mutat pe 27 septembrie.C.S.