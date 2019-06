Stan Wawrinka castiga cel mai frumos meci de la acest Roland Garros, dupa o lupta de peste 5 ore

Ziare.

com

A fost o adevarata lectie de rabdare si de vointa pe care Wawrinka a reusit sa o treaca cu brio in fata mai tanarului sau adversar, pe care l-a invins cu scorul de 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6, dupa 5 ore si 11 minute de joc.Dupa doua seturi echilibrate, in care diferenta s-a facut la cateva puncte distanta intre cei doi, au urmat seturile 3 si 4, decise si ele la un singur break diferenta.Decisivul a facut toti banii, el avand o durata de 1 ora si 17 minute, in care experienta lui Stan Wawrinka a contat enorm, el fiind campion pe zgura pariziana in 2015.Tsisipas, favorit 6 aici la French Open, a facut un meci mare, dar nu a fost suficient in fata lui Stan "The Man" aflat intr-o zi aproape perfecta. Intr-o asemenea zi, elvetianul este in stare, asa cum a mai si demonstrat-o sa invinga marii granzi din tenis, Nadal (cum s-a intamplat in finala Australian Open 2014), Djokovici (finalele de la RG 2015 si US Open 2016) sau Federer, pe care l-a invins de 3 ori, la RG 2015 in sferturi, plus de doua ori la Monte Carlo, intr-una din dati fiind in marea finala.Apropo de Federer, Stan Wawrinka il va infrunta intr-un super meci in sferturi, scorul direct intre cei doi fiind 22-3 pentru Roger.Tot in sferturi s-a calificat duminica si Rafa Nadal, care a dispus in 3 seturi de argentinianul Londero.Turneul de Mare Slem de la Roland Garros este televizat pe EuroSport.