Surpriza in finala masculina de dublu de la Roland Garros

Ziare.

com

Jeremy Chardy si Fabrice Martin au jucat finala pe teren propriu la Roland Garros, insa au pierdut in fata cuplului ajuns si el surprinzator in marea finala, germanii Kevin Krawietz si Andreas Mies.Germanii au castigat in doua seturi, scor 6-2, 7-6, dupa o ora si 27 de minute de joc.A fost o finala atipica poate, fara marii capi de serie aflati pe tablou, de altfel cele doua perechi de mai sus nefiind pe lista favoritilor inainte de inceperea turneului.Krawietz ocupa locul 269 ATP la 27 de ani, in timp ce Mies nici macar nu are clasament ATP la 28 de ani.Chardy, ajuns la 32 de ani, considerat un "copil minune" al tenisului francez acum ceva ani, a fost cel mai bine clasat pe 25 ATP in 2013, castigand un singur titlu in cariera, la Stuttgart in 2009, dupa o finala cu Victor Hanescu Duminica are loc finala de dublu feminin, intre Duan/Zheng si Babos/Mladenovici, urmata apoi de marele duel al baietilor, Nadal versus Thiem, meci LIVE pe Ziare.com de la ora 16.Citeste si: