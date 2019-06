Surpriza la Roland Garros: Finalista de anul trecut, eliminata in sferturi

Jo Konta throws down a marker. Near-flawless serving - lost just one point behind her serve in the 2nd set, and it was a double-fault - to defeat Sloane Stephens 61 64.



Konta: 25W, 13 UFE

Stephens: 12W, 14 UFE



Welcome to the #RG19 semis, Jo.



READ: https://t.co/wnsBPBDF3Y pic.twitter.com/mSUMew8yhB- WTA Insider (@WTA_insider) June 4, 2019

Ziare.

com

Favorita cu numarul 7 si, totodata, finalista editiei de anul trecut, americanca Sloane Stephens, a fost invinsa usor de Johanna Konta, aflata pe locul 26 in ierarhia WTA.Tenismena britanica s-a impus in doua seturi, cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 12 minute de joc.Cu un serviciu incantator, Johanna Konta continua la Paris forma incantatoare aratata in acest sezon de zgura. Jucatoarea nascuta in Australia din parinti maghiari a disputat doua finale anul acesta pe zgura, la Rabat, respectiv Madrid, ambele pierdute insa."E primul meu meci pe noul Chatrier si sa joc impotriva uneia dintre cele mai bune tenismene din lume la acest nivel ma face sa fiu foarta mandra de mine", a spus Konta la interviul de dupa terminarea meciului.In semifinale, Johanna Konta, aflata pentru prima oara in penultimul act al unui turneu de Grand Slam, o va intalni pe invingatoarea "sfertului" dintre Marketa Vondrousova si Petra Martic, programat tot marti, dar in jurul orei 18:00.Pana anul acesta, Johanna Konta nu avea nici macar o victorie pe tabloul principal al Openului Frantei!La editia de anul trecut, tenismena in varsta de 28 de ani a fost eliminata in runda inaugurala de Yulia Putintseva, in doua seturi.I.G.