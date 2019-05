Surpriza uriasa la Roland Garros: Karolina Pliskova, eliminata in turul trei. Naomi Osaka ramane pe primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Favorita numarul doi a pierdut confruntarea disputata cu Petra Martic (foto), aflata pe locul 31 in ierarhia WTA.6-3, 6-3 a fost scorul cu care croata s-a impus dupa o ora si 25 de minute de joc.Campioana in urma cu doua saptamani la Roma, Pliskova era vazuta cu mari sanse la castigarea editiei din acest an a Openului Frantei, insa a fost surclasata de o jucatoare care parca se transforma la turneele de Grand Slam.E pentru a treia oara cand Petra Martic ajunge in optimi la Paris. Acolo, jucatoarea in varsta de 28 de ani va da piept cu invingatoarea partidei dintre Kaia Kanepi si Veronika Kudermetova.In urma acestei eliminari, Naomi Osaka nu mai poate fi depasita in fruntea clasamentului WTA, indiferent de rezultatele inregistrate la Roland Garros 2019.Tenismena nipona are 6.486 de puncte in ierarhia LIVE a WTA, in timp ce Ashleigh Barty, urmatoarea clasata ramasa inca in competitie la Roland Garros, poate acumula maxim 6.350 de puncte.Simona Halep ocupa locul 8 in clasamentul LIVE al WTA, cu 3.773 de puncte. In caz de victorie, sportiva noastra va ajunge la 5.533 puncte, cu care poate urca cel mai sus pe pozitia a 3-a.Urmatorul clasament WTA va fi dat oficial publicitatii dupa terminarea Grand Slam-ului din capitala Frantei.I.G.