Svetlana Kuznetsova, campioana din 2009, eliminata si ea prematur la Roland Garros

Ziare.

com

Rusoaica Kuznetsova, 102 mondial WTA acum, dubla campioana de Grand Slam, la Roland Garros in 2009 si la US Open 2004, cel mai bine clasata pe 2 mondial in 2007, a pierdut in runda inaugurala la K.Kucova din Slovacia, venita din calificari, 189 in lume.Scorul a fost 6-4, 6-2, dupa doar 69 de minute de joc.Kuznetsova a tot avut probleme medicale in ultima perioada, a fost si operata la incheietura mainii stangi in 2017 si a cazut enorm in clasamentul WTA.Este o noua surpriza asadar pe tabloul feminin, dupa eliminarea lui Kerber, 5 WTA, dar si a lui Rybarikova, fosta semifinalista la Wimbledon.Duminica nu a evoluat niciun roman la Paris, dar luni sunt programati deja trei sportivi ai nostri, e vorba de Buzarnescu, Cirstea si Copil. In plus, este programata si Bianca Andreescu , care reprezinta acum, din pacate, Canada.Toate meciurile tenismenilor romani vor fi LIVE text pe Ziare.com.