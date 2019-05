Tenismenele romane si-au aflat adversarele din calificari la Roland Garros

Ziare.

com

Simona Halep (locul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (locul 31 WTA), Sorana Cirstea (locul 107 WTA) si Irina Begu (locul 116 WTA) au fost acceptate direct pe tabloul principal.In schimb, Ana Bogdan (locul 123 WTA) si Irina Bara (locul 165 WTA) vor trebui sa treaca de calificari pentru a ajunge pe tabloul principal al celui de-al doilea Grand Slam al anului.Luni, organizatorii au tras la sorti meciurile din calificari, iar cele doua tenismene romane si-au aflat primele adversare:Ana Bogdan vs Veronica Cepede Royg (locul 170 WTA)Irina Bara vs Anhelina Kalinina (locul 151 WTA)Vezi si: Premii marite la Roland Garros: WTA anunta cat a primit Simona Halep in urma cu 12 luni si cat e recompensa anul acesta Calificarile de la Roland Garros se vor desfasura pe durata acestei saptamani, in timp timp ce meciurile de pe tabloul principal vor avea loc in perioada 26 mai - 9 iunie.Anul trecut, Openul Frantei a fost castigat de Simona Halep.I.G.