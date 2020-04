Un campion de la Roland Garros a ales sa se angajeze intr-un supermarket, in timpul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Germanul Kevin Krawietz a optat pentru un nou loc de munca in aceasta perioada si a decis sa se angajeze la un supermarket din tara sa natala in timpul pandemiei.Pentru un salariu lunar modic, de circa 450 de euro, Kevin Krawietz a facut diverse munci in acest magazin, de la aranjarea produselor pe rafturi, la dezinfectarea carucioarelor."Nu s-a pus problema banilor! M-am gandit ca este normal sa ajut si in acelasi timp sa descopar cum este sa ai o slujba normala. Unii dintre colegii mei se trezesc in fiecare zi la ora 5 pentru a castiga acesti bani. Am invatat sa fiu mai empatic", a punctat Kevin Krawietz pentru cunoscutul cotidian german Der Spiegel.In clasamentul ATP la zi, cel de dublu, Krawietz ocupa in prezent locul 13 ATP.Alaturi de Andreas Mies, cei doi au triumfat la Roland Garros anul trecut, fiind primii jucatori germani care triumfa la dublu intr-un turneu de Mare Slem in era Open, dupa o finala cu francezii Jeremy Chardy si Fabrice Martin, scor 6-2, 7-6 (3).