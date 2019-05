Un tenismen, revoltat dupa eliminarea de la Roland Garros: Kyrgios are dreptate in tot ce a spus despre acest turneu

Ziare.

Tomici a pierdut cu 6-1, 6-4, 6-1 in fata lui Taylor Fritz, iar la conferinta de presa de la final a criticat organizarea turneului."Sunt complet de acord cu Kyrgios. Are dreptate in tot ce a spus despre acest turneu! Acest turneu nu este pentru mine!", a spus Tomici, vizibil nervos, la conferinta de presa.Reactia lui Tomici vine dupa ce si Nick Kyrgios a criticat dur turneul de la Australian Open "Scapati de zgura asta, frate! Cui ii place zgura? E atat de nasoala! Roland Garros e de rahat! E un turneu infect", afirmase Kyrgios saptamana trecuta.In ce-l priveste pe Tomici, acesta s-a facut remarcat in lumea tenisului prin stilul arogant aratat. Tanarul jucator se lauda cu faptul ca e milionar si spune ca joaca doar pentru bani.C.S.