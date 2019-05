Vika Azarenka, pusa la zid pentru un gest facut in timpul meciului cu Naomi Osaka de la Roland Garros

Ziare.

com

Dupa ce a reusit sa trimita meciul in set decisiv, Azarenka a plecat de pe teren la vestiare, unde a stat timp de 11 minute. Si Osaka a mers la vestiare pentru a se schimba, insa s-a intors imediat.Pauza lunga luata de Azarenka i-a scos din sarite pe comentatorii britanici de la EuroSport, iar cunoscutul Simon Reed a avut o reactie vehementa."Asta este de departe o lipsta de respect fata de spectatori si telespectatori. Este socant ca este permis asa ceva! Va puteti imagina un alt sport in care iti poti lua o pauza de aproape un sfert de ora? Pur si simplu nu se poate intampla, dar in tenis se poate!", a spus Simon Reed la EuroSport.El a fost completat de colegul sau de comentariu, Frew McMillan. "Nu-mi dau seama care este problema. Au vestiare, au facilitati. Nu e ca si cum trebuie sa mearga cativa kilometri pentru a le folosi", a adaugat acesta.Chiar si dupa pauza indelungata, Azarenka nu si-a putut gasi energia in setul decisiv, pe care l-a pierdut cu 6-3.C.S.