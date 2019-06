Vondrousova se califica in semifinalele Roland Garros dupa o victorie de poveste

Ziare.

In sferturi, Vondrousova a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Petra Martic dupa doua seturi foarte disputate, scor 7-6 (1), 7-5.Pentru jucatoarea in varsta de 19 ani este cea mai importanta performanta din scurta ei cariera, insa povestea poate continua.In duelul pentru calificarea in marea finala, Vondrousova o va infrunta pe Johanna Konta si, tinand cont de forma pe care o arata, are sanse reale sa joace pentru trofeu.Calificarea in semifinale ii aduce cehoaicei un cec in valoare de 590 de mii de euro, dar si 780 de puncte in ierarhia feminina.M.D.