Absente de marca la Dubai si Doha: Doua tenismene din Top 10 WTA au anuntat ca nu vor participa

Publicatia Essentially Sport anunta ca la turneele de la Dubai si Doha nu vor fi prezente Serena Williams (locul 9 WTA) si Naomi Osaka (locul 10 WTA).Revenirea celor doua in circuitul WTA e asteptata sa se produca in luna martie, la turneele din SUA, de la Indian Wells si Miami.Pana atunci, Serena poate fi vazuta la intalnirea de Fed Cup dintre SUA si Letonia.In schimb, celelalte jucatoare din Top 10 WTA, inclusiv Simona Halep, vor lua parte la turneele de la Dubai (17-23 februarie, 2.5 milioane de dolari premii totale) si Doha (24 februarie - 1 martie, 3.2 milioane de dolari premii totale).Anul trecut, turneul de la Dubai a fost castigat de Belinda Bencic, in timp ce la Doha s-a impus Elise Mertens, dupa o finala cu Simona Halep.Vezi si: Ce turnee WTA sunt programate in luna februarie si unde o vom vedea pe Simona Halep I.G.