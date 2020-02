Accidentare grava pentru o tenismena cunoscuta

Ziare.

Tenismena din Germania, ajunsa pe locul 80 in ierarhia WTA, n-a mai jucat din luna octombrie a anului trecut si n-o va mai face pana cel putin in luna aprilie."Luni, in timpul unui antrenament, m-am accidentat din nou la genunchiul stang", a dezvaluit Petkovic pe pagina sa de Instagram."Daca totul va decurge bine, sper sa ma intorc in 6-8 saptamani", a adaugat aceasta.Andrea Petkovic (32 de ani) a castigat 6 turnee WTA si cel mai bun loc in clasamentul WTA l-a ocupat in 2011, atunci cand s-a aflat pe pozitia a 9-a.In 2014 a ajuns pana in semifinale la Roland Garros, fiind invinsa de Simona Halep.I.G.