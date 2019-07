Adversara Patriciei Tig, amenintata cu bataia de propriul antrenor inaintea meciului cu sportiva noastra

Ziare.

Aflata pe locul 139 WTA , Kalinina a reusit in turul precedent cea mai importanta victorie a carierei, eliminand-o pe Katerina Siniakova.Sportiva din Ucraina a fost extrem de euforica dupa acest succes, lucru care l-a nemultumit cumplit pe antrenorul acesteia, care a amenintat-o cu bataia."A fost foarte dificil sa adorm dupa meciul cu Siniakova, dar antrenorul meu m-a amenintat ca ma bate daca nu ma potolesc. Mi-a spus ca ma loveste daca ma mai gandesc la acel meci. Am incercat sa mi-l scot din cap, dar a fost dificil", a spus Kalinina initr-o conferinta de presa.Kalinina a invins-o pe Siniakova dupa un meci maraton cu 4-6, 6-4, 6-1 si a obtinut prima victorie din cariera in fata unei jucatoare din top 50 WTA.Intalnirea dintre Kalinina si Tig va avea loc astazi, dupa ora 15:30.C.S.