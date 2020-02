Agnieszka Radwanska primeste o veste minunata dupa retragerea din tenis

Ziare.

"A venit momentul pentru o noua etapa in viata mea", a notat poloneza pe Instagram.Amintim ca poloneza a anuntat, in noiembrie 2018, ca se retrage din activitate la varsta de 29 de ani din cauza problemelor medicale.Agnieszka Radwanska a inregistrat cea mai buna clasare in ierarhia mondiala in 2012, cand s-a aflat pe locul doi in lume.Ea are in palmares finale la Wimbledon si Turneul Campioanelor , doua semifinale la Australian Open si un sfert de finala la Roland Garros.Totodata, Radwanska ramane in memoria fanilor tenisului ca fiind jucatoarea ce incanta prin loviturile spectaculoase reusite in timpul meciurilor.C.S.