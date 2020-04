Ajutor pentru tenismene: Iata cati bani vor primi in fiecare luna

Ziare.

Astfel, pe perioada in care sezonul competitional va fi oprit, jucatoare afiliate la WTA vor primi lunar cate 2.500 de dolari, conform Tennis World USA Acesta suma are menirea de a le ajuta in special pe jucatoarele mai slab clasate, care nu isi permit sa suporte anumite costuri.De altfel, in ultima perioada au fost trase numeroase semnale de alarma din partea tenismenelor din partea inferioara a clasamentului.Tenismenele mai slab clasate traiesc strict din banii castigati la turnee, astfel ca veniturile lor au disparut peste noapte dupa anularea competitiilorNumeroase turnee de tenis au fost deja anulate si se spera ca sezonul sa fie reluat spre finalul lunii iulie.De altfel, anumite competitii vor fi reprogramate si se va juca tenis si in lunile noiembrie si decembrie.C.S.