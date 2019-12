Alegeri la WTA: Iata ce tenismene au castigat votul sportivelor

Ziare.

Astfel, au fost alese tenismenele ce vor reprezenta interesele sportivelor in Consiliul Jucatoarelor.Dupa ce toate jucatoarele au votat, castigatoare au fost desemnate Sloane Stephens, Donna Vekici, Aleksandra Krunici, Gabriela Dabrowski, Johanna Konta, Anastasia Pavlyuchenkova si Kristie Ahn.Toate jucatoarele alese au pana in 28 de ani, o premiera in tenis.Conform procedurii, au fost alese jucatoare din diverse zone ale clasamentului, pentru ca interesele tuturor sportivelor sa fie reprezentate in mod egal.Calendarul competitional, premiile, marketing si imbunatatirea conditiile - acestea vor fi temele de discutie pe agenda jucatoarelor in 2020.C.S.