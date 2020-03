Alexandra Dulgheru cere o schimbare importanta

Ziare.

Alexandra tocmai se pregatea sa revina in circuit dupa o noua accidentare, dar planurile sale au fost date peste cap de anularea turneelor."Avem Consiliul jucatoarelor si trebuie sa vorbim, sa dezbatem toate temele astea. Asa ar fi logic, adica acolo unde sunt foarte multi bani, in top, jucatorii nu au o problema. Dar practic pentru toti ceilalti, pentru care tenisul este un job, este dificil.Vine o astfel de criza si toti trebuie cumva sa traim. Nu stiu daca se va intampla, dar clar e ceva de discutat. De cate ori m-am operat, niciodata nu am primit bani stand. In alte sporturi, in fotbal, tot esti platit cumva", a spus Alexandra pentru EuroSport De asemenea, Alexandra a explicat cum se simte in aceasta perioada de izolare totala."Din punctul asta de vedere recunosc ca am noroc pentru ca in perioada asta stau la ai mei, adica stau la curte si asta imi da o libertate de miscare. Imi fac exercitiile afara, am un stadion de fotbal destul de aproape, la un km si cat a fost frumos afara am alergat acolo, deci nu pot sa ma plang atat de tare. Eu in martie aprilie ar fi trebuit sa incep sa joc la turnee si uite ca a venit chestia asta. Pentru mine, pe de o parte e de bine, fiindca nu stiu daca as fi fost pregatita sa joc Roland Garros sau Wimbledon . Incerc sa vad niste lucruri pozitive", a mai spus Alexandra.C.S.