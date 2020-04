Amelie Mauresmo si-a pierdut optimismul si trage un semnal de alarma

Ziare.

com

''Cred ca vom trage cortina peste sezonul 2020 din tenis'', a scris fostul lider mondial, care il antreneaza in prezent pe tenismanul Lucas Pouille. Toate turneele ATP si WTA sunt suspendate incepand cu Indian Wells, care trebuia sa inceapa pe 12 martie, in timp ce turneul final al Fed Cup (14-19 aprilie) a fost amanat pentru o durata nedeterminata.''Circuitul international = jucatori si jucatoare de toate nationalitatile, plus staff-urile, spectatori si persoane care veneau din patru colturi ale lumii faceau vii aceste evenimente'', a subliniat Mauresmo, fostul capitan al echipei de Fed Cup a Frantei si castigatoare a doua titluri de Mare Slem ( Australian Open si Wimbledon in 2006).In acest moment, data la care se spera reluarea competitiilor este 8 iunie, cu turneele ATP pe iarba de la Stuttgart si s'Hertogenbosch, si cu turneele WTA de la Bol (Croatia, zgura), Nottingham si s'Hertogenbosch (ambele pe iarba). Organizatorii turneului de la Wimbledon ar putea anula miercuri Grand Slam-ul pe iarba (programat intre 29 iunie si 12 iulie), ceea ce ar putea pune in pericol intregul sezon pe gazon din 2020.Federatia Franceza de Tenis (FFT) a luat decizia de a muta turneul de la Roland Garros, programat intre 24 mai si 7 iunie, pentru perioada 20 septembrie-4 octombrie.