Andreea Prisacariu, o tanara speranta a tenisului romanesc, a cucerit un trofeu ITF in Tunisia

Ziare.

com

Romanca a trecut in finala din Africa de la Tabarka de favorita numarul 1 a turneului, sportiva egipteana Sandra Samir, scor 6-4, 6-4, in doua ore si 14 minute.Este primul trofeu la simplu castigat de Andreea la senioare.La 19 ani, Andreea ocupa locul 937 WTA , dar are o pozitie mai buna la dublu, 658.Pe tabloul de simplu a participat in Tunisia si Andreea Velcea, insa ea nu a trecut de primul tur.Andreea Prisacariu si Andreea Velcea au jucat si la dublu la Tabarka, prima fiind eliminata in sferturi, ea facand pereche alaturi de italianca Maria Vittoria Viviani, favorite 4, in timp ce Velcea si sportiva elvetiana Sebastianna Scilipoti au fost eliminate in primul tur.Romanca e nascuta la Iasi si in semifinale a trecut de italianca Aurora Zantedeschi, venita din calificari, scor 6-1, 6-0, dupa 69 de minute.